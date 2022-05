Novo programa da BandNews discute diversidade, cultura e antirracismo

Com o objetivo de trazer para discussões sobre temáticas importantes, a atriz, apresentadora e criadora de conteúdo Maria Gal se prepara para estrear no dia 26 de maio, na BandNews TV, o programa Preto no Branco. A atração fará parte da programação das noites de quinta-feira do canal a cabo, sempre às 23h30min, com reprise aos domingos.

Com seis episódios na primeira temporada, o projeto tem como proposta ampliar o diálogo sobre pautas raciais na televisão e fomentar a conscientização da população sobre a urgência em tratarmos demandas de inclusão e diversidade na sociedade. Serão abordados assuntos como racismo e finanças, intolerância religiosa, racismo no esporte, racismo na publicidade e privilégio branco estarão presentes.

De acordo com Maria, o formato foi inspirado na série americana Uncomfortable conversations with a black man, de Emanuel Acho, e no The Oprah Conversation, da apresentadora e jornalista Oprah Winfrey.

Nomes como Liliane Rocha, Lia Schucman, Teo Van Der Loo, o jogador Aranha, Renato Meirelles, Pastor Henrique Vieira, Joana Mendes, Erica Malunguinho e Gabriela Moura estão entre os entrevistados que participarão da atração.