TAG promove debate com o escritor carioca Stefano Volp no Instituto Caldeira

Nesta sexta-feira (20), às 17h, no Instituto Caldeira de Inovação (Travessa São José, 455), o carioca Stefano Volp, autor do aclamado Homens pretos (não) choram, desembarca em Porto Alegre para um bate-papo a convite da TAG, maior clube de experiências literárias por assinatura do Brasil.

Com mediação de Nicolle Ortiz, coordenadora de Experiência da TAG, Volp conduz a conversa em torno do seu processo de escrita, sobre como é ser um escritor contemporâneo no Brasil e, principalmente, sobre seu mais novo livro, O beijo do rio, um thriller psicológico protagonizado por um bissexual, carioca e negro.

Após a palestra, fechada aos inscritos, o autor segue para uma sessão de autógrafos às 18h no Mercado Paralelo (R. Frederico Mentz, 1.561) aberta ao público. A TAG montará um estande especial no local para venda dos títulos do autor.