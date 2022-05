Sucesso na Europa, musical 'One night of Tina' chega em Porto Alegre

Uhuu Com cinco apresentações marcadas no Brasil, o musical One night of Tina, sucesso de crítica na Europa, chega em Porto Alegre nesta sexta-feira (20) para uma sessão no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), às 21h. A performance integra o Top Cat Concert Series 2022, série de shows internacionais promovida pela Top Cat Produções Artísticas. Os ingressos estão à venda na plataforma

O espetáculo comemora os 60 anos de carreira da fantástica artista Tina Turner, que terá sua história revisitada durante a apresentação através de sucessos como Simply the best, Private dancer, What's love got to do with it e We don't need another hero.

O show fala sobre a sobrevivência de uma mulher negra, pobre e submissa às violências da vida nos anos de 1950 e 1960 em um país racista. Mesmo com as adversidades, tornou-se forte e venceu seus obstáculos.