Mostra de Jaider Esbell propõe descaracterização do clássico 'Makunaima'

A Secretaria da Cultura (Sedac) e a Associação dos Amigos do Macrs apresentam a exposição As mil faces de Makunaima. Aberta desde o dia 14 de maio, a mostra idealizada pelo artista Jaider Esbell fica na Galeria Augusto Meyer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) até o dia 26 de junho, com visitação das 10h às 18h.