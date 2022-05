Programação do Festival Palco Giratório Sesc tem alterações devido a alerta de ciclone

Em razão do alerta de ciclone em vigência no Estado para esta terça-feira (17), o Sistema Fecomércio-RS/Sesc informa que a programação da 16ª edição do Festival Palco Giratório Sesc passa por algumas mudanças. Os espetáculos que ocorreriam nesta terça terão suas sessões transferidas para os próximos dias por conta da situação climática.

A peça Para Não Morrer terá suas duas sessões na quarta-feira, dia 18 de maio, na Sala Álvaro Moreyra: uma às 19h (já prevista) e outra às 21h, como substituição da apresentação adiada. Já o espetáculo O Inverno do Nosso Descontentamento - Nosso Ricardo III ocorrerá na quinta-feira, dia 19 de maio, às 19h, no Teatro Renascença.

A instituição segue observando as notificações municipais e estaduais. Dúvidas podem ser esclarecidas com as Unidades Sesc. Os contatos estão disponíveis no site www.sesc-rs.com.br.