Áries: As restrições financeiras e materiais são atenuadas. Você encontra soluções inusitadas. É tempo de usar com discernimento e inteligência os recursos disponíveis.

Touro: É o seu próprio modo de ser que está se transformando a partir deste momento, em que será possível regenerar antigos comportamentos e atitudes.

Gêmeos: Antigos obstáculos, que há muito prejudicavam o desempenho e desembaraço no viver, estão atenuados e podem ser removidos. É tempo de conquistar a liberdade.

Câncer: Sua clara visão dos caminhos a percorrer, talvez estivesse nublada, mas agora é tempo de novamente clarear. Ajude o processo de eliminação dos véus sobre seus olhos.

Leão: A profissão ganha novo impulso, pela compreensão e discernimento na lida com os pontos de conflito, nela tão presentes. É tempo da carreira caminhar mais.

Virgem: Você que tende a estar preocupado com a instabilidade da direção de seu futuro. Agora pode compreender melhor o que se passa neste momento tão delicado.

Libra: As preocupações financeiras e com relação a compromissos que o prendem estão agora diminuindo. Começa a se delinear orientação melhor organizada.

Escorpião: O casamento ou alguma associação precisa se regenerar, encontrar saída, eliminar algo que estava ruim ou abrir porta nova para que a relação respire melhor.

Sagitário: Outras perspectivas de trabalho podem se tornar mais claras a partir de agora. Uma situação complexa, à qual estava vinculado, pode lhe dar mais liberdade.

Capricórnio: É no amor que os capricornianos reencontram o sentido e a alegria de viver. A ausência desta alegria não pode perdurar por muito tempo para vocês.

Aquário: Uma mudança doméstica importante pode começar a acontecer. Ela abrirá, de algum modo, o espaço que necessita para renovar seu estilo de vida.

Peixes: Abre-se uma porta no campo dos estudos, do desenvolvimento do intelecto e no da comunicação. Uma situação que impedia boas ações está sendo eliminada.