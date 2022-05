De volta aos espaços e às ruas, Noite dos Museus é atração neste sábado

Depois de dois anos longe fisicamente do público, um dos eventos culturais mais queridos da capital gaúcha volta às ruas para a sua sexta edição. Marcada para este sábado, a Noite dos Museus reunirá milhares de espectadores em mais de 20 espaços de Porto Alegre. Além de exposições artísticas, o evento gratuito, que acontece das 19h à 1h, conta com dezenas de apresentações que envolvem música, cinema, performance, literatura e artes visuais, em atividades internas e externas. Para permitir que as pessoas circulem a pé com segurança, ruas do entorno serão bloqueadas durante a realização do evento.

Com a chegada da pandemia em 2020 a iniciativa precisou acontecer virtualmente. Na ocasião, o formato escolhido foi uma longa transmissão ao vivo feita diretamente dos museus. No ano seguinte, ainda em situação crítica, a organização preferiu não dar andamento ao projeto. "Achávamos que as pessoas já estavam saturadas das lives, então decidimos esperar até que fosse seguro voltar presencialmente. Esperar todo esse tempo foi um baita exercício de paciência e, em muitos momentos, tivemos que respirar fundo para não entrar em desespero. Agora estamos mais tranquilos com o avanço da vacinação e a flexibilização das restrições, mas sabemos que, mesmo assim, precisamos fazer esse movimento com cautela", diz o idealizador Rodrigo Nascimento.

O tão esperado retorno chega com novidades. Além dos tradicionais centros culturais que já participavam das outras edições, seis novos espaços passarão a integrar o circuito: o Instituto Ling; o Multiverso Experience, no Cais Embarcadero; o Museu Militar do Comando Militar do Sul; Palácio Piratini; a Galeria do DMAE, que contará com uma mostra inédita do Goethe-Institut criada para o evento; e a Fábrica do Futuro, que entra no itinerário de visitação com uma nova exibição do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs).

Dentro da programação, que conta com cerca de 100 atrações gratuitas, a grande variedade de temáticas abordadas e de estilos apresentados chama a atenção. "Buscamos explorar sempre a pluralidade de manifestações ao escolher as atrações do evento. Essa é a nossa premissa", acentua Nascimento. Assim, nomes de protagonismo feminino, presença negra, grandes formações de rua e jovens cantautores que passam pelo rock, o pop, o jazz e a música instrumental ganham destaque ao longo das atividades, que incluem performances cênicas, projeções de cinema com intervenções, roda de slam e shows musicais.

A organização reitera ainda o compromisso de valorizar e fomentar os artistas locais, dando espaço para que eles mostrem seus trabalhos. Segundo Rodrigo, mais de 99% das apresentações são de artistas gaúchos. São, em sua maioria, figuras novas e emergentes no cenário, mas personalidades já consagradas também estarão presentes.

A exceção da noite fica por conta da convidada especial Barbarita Palacios, da Argentina. Essa será a primeira vez que a Noite dos Museus recebe uma atração internacional. Acompanhada pela sua banda, a cantora e compositora apresentará o seu novo disco, Criolla, em um palco montado na Praça da Alfândega especialmente para o evento. O álbum mistura ritmos contemporâneos e sul-americanos, como cumbia, milonga e rock alternativo.

Diferente da última edição presencial, que caiu durante o chamado 'veranico' de maio de 2019, o evento deste ano irá acontecer em meio às previsões de uma grande frente fria. Para curtir o evento e aproveitar todas as atrações da maneira mais agradável possível, o idealizador aconselha que todos saiam de casa bem agasalhados na noite de sábado. "Estamos sentindo um engajamento muito grande por parte da comunidade artística e do público em geral. A mobilização nas redes sociais tem sido grande, então estamos esperando um número bem significativo de espectadores."

Por fim, Rodrigo adianta que mais novidades estão por vir. Além da abertura da sede do Instituto Noite dos Museus, que deve acontecer em breve, mais um evento organizado pela equipe, ainda sem anúncio oficial, deve ir para as ruas da cidade em meados de outubro e novembro, desta vez com foco na valorização dos monumentos de Porto Alegre.