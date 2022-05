Cinco espaços culturais da prefeitura participam da Noite dos Museus neste sábado

Noite dos Museus volta à sua versão presencial neste sábado (21), após uma ausência de dois anos. Diversos museus de Porto Alegre estarão abertos com programações especiais e em horários alternativos, e atrações que vão das 19h de sábado até a 1h de domingo (22). Entre os museus e espaços culturais que recebem as apresentações estão cinco espaços da prefeitura: Galeria de Arte e Jardim do Dmae, Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, Cinemateca Capitólio e as pinacotecas Rubem Berta e Aldo Locatelli (confira os endereços abaixo).

Galeria de Arte e Jardim do Dmae

A Galeria de Arte do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) apresenta a exposição Retrato de Família, com abertura a partir das 19h. A exposição foi concebida pelo Goethe-Institut Porto Alegre, em uma união dos dois espaços culturais, vizinhos, para a Noite dos Museus. Com curadoria de Tiago Coelho, a mostra reúne mais de 20 fotografias e vídeos de artistas contemporâneos da cena local da Capital. As obras mostram relações de parentesco e comunitárias, identitárias, afetivas e ancestrais.

O jardim ainda recebe uma feira artesanal e gastronômica, além de palco com programação artístico-musical. Especialmente nesta noite, o jardim estará aberto até a 1h do domingo.

A mostra continuará em cartaz e poderá ser visitada até 17 de junho, de segundas a sextas, das 8h30 às 17h30, com entrada franca.

Programação Cultural no palco do Jardim do Dmae

19h15 - Coro do Dmae (música)

20h - Inserções em Circuitos Ideológicos (música)

21h - Tonda y Combo (música)

22h - Lucas Brum Big Band (música)

Joaquim Felizardo

O Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo irá contar com visitas guiadas por três exposições: O solar que virou museu, que apresenta a história de como o solar Lopo Gonçalves se transformou em museu - mostra fixa desde 2011; Porto Alegre Toponímica: a cidade por suas ruas, que apresenta ruas icônicas da cidade e teve curadoria do artista visual Diego Passos; e Patrimônio Imaterial: as lendas urbanas de Porto Alegre, que narra histórias macabras que supostamente teriam acontecido na Capital gaúcha e teve a curadoria da ilustradora urbanista e arquiteta Mari Froner.

Atrações culturais no Museu

19h15 - Bate & Sopra

20h15 - Desagravo

21h - Luana Fernandes

22h - Farabute

Cinemateca Capitólio

O espaço na rua Demétrio Ribeiro recebe atrações que unem música, performance e cinema. Na programação, está a projeção de um trecho do longa-metragem Vento Norte, de Salomão Scliar, com trilha sonora ao vivo do duo instrumental formado por Ângelo Primon e Oly Jr. O filme foi o primeiro longa de ficção rodado no Rio Grande do Sul, com gravações feitas em uma comunidade de pescadores em Torres, no Litoral Norte.

O público também poderá conferir o curta Vicious, de Rogério Brasil Ferrari, que foi estrelado em 1988 por Júlio Reny, cantor e compositor que fará um dos shows da noite, acompanhado pelos Irish Boys, logo após a exibição.

Para encerrar a noite no local, acontece uma sessão musicada, em parceria com o Fantaspoa, que combinará o clássico filme italiano O Inferno, com música ao vivo de Carlos Ferreira e Fu_k The Zeitgeist.

Pinacoteca Rubem Berta

A pinacoteca será palco da exposição Existências Ocultas - políticas de legitimação na Pinacoteca Rubem Berta. Sob a curadoria do pesquisador Nei Vargas, a mostra traz ao público obras da coleção que raramente foram expostas ao longo da história do museu. Autores pouco conhecidos e obras de autoria não identificada irão dividir o espaço com trabalhos de figuras lendárias da arte brasileira, como Almeida Junior, Di Cavalcanti, Lasar Segall e Portinari.

Atrações Musicais no Pátio

19h15 - Ricardo Silvestrin

20h - Ruído Ancestral

21h - Infusion Guitar Project

22h - Gil Jazz Trio

Pinacoteca Aldo Locatelli

Francis Pelichek: um moderno boêmio em Porto Alegre No Paço Municipal, o local oferece a oportunidade de conhecer a mostrae também a exposição Portoalegrismo: a Soma de Todos os Barrismos. A primeira, comemora o centenário da chegada do desenhista e pintor tcheco Francis Pelichek (1896-1937) a Porto Alegre. Já a segunda, é composta por obras de tapeceiras do estúdio Maria Rita Caminhos Culturais e traz uma visão singular sobre a Capital a partir da perspectiva de pertencimento.

Atração musical na Pinacoteca

19h - Candombe POA

Endereços