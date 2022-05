Marc Martel chega a Porto Alegre com o show The Ultimate Queen Celebration

Após mudanças de data em razão da pandemia, o espetáculo The Ultimate Queen Celebration chega a Porto Alegre nesta quinta-feira (19), às 20h, no Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8.787). O show tem à frente o carismático cantor Marc Martel, famoso pela semelhança física e de voz com o eterno Freddie Mercury e que cantou nas músicas do filme Bohemian Rhapsody. Ainda há ingressos à venda (a partir de R$ 90,00) pelo site Bilheto.

The Ultimate Queen Celebration traz diversos hits do Queen, desde a grandiosidade de Bohemian Rhapsody até a injeção de adrenalina de We Will Rock You, passando pela poderosa We Are the Champions, o groove funk de Another One Bites the Dust, a hipnotizante Under Pressure, a apaixonante Somebody To Love e o swing de Crazy Little Thing Called Love. A apresentação também aborda outros estilos musicais, como a ópera, que Mercury explorou nos últimos anos de sua carreira.

Na estrada desde os anos 1990, quando cantava na banda Downhere, Martel participou de um concurso para se juntar ao baterista original do Queen, Roger Taylor, no projeto-tributo The Queen Extravaganza. O vídeo postado por Martel no YouTube cantando Somebody to Love teve mais de um milhão de visualizações em poucos dias. Martel acabou sendo um dos vencedores da competição que o levou para uma turnê de seis semanas com The Queen Extravaganza, onde ficou até 2017, quando se juntou ao atual The Ultimate Queen Celebration. No palco, ele estará acompanhado de Brandon Ethridge (teclados), Tristan Avakian (guitarra), Jason Gianni (bateria), Mike Cohen (baixo) e Angus Clark (guitarra).