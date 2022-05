Sala Redenção lança mostra de filmes para inspirar a participação feminina na ciência

O filme estadunidense Temple Grandin (2010), dirigido por Mick Jackson, abre nesta quinta-feira, às 19h, a mostra Mulheres na ciência da Sala Redenção (acesso pela Rua Eng. Luiz Englert, 333). Com o objetivo de debater e incentivar a participação feminina na ciência, a atividade tem entrada franca.

Os filmes escolhidos narram a história de mulheres fortes e corajosas que seguiram carreira e quebraram tabus em diferentes áreas da ciência. Em Temple Grandin, uma jovem autista, incentivada por um professor, chega à universidade e usa sua sensibilidade e habilidade com os animais para criar uma técnica que revoluciona a indústria agropecuária dos Estados Unidos.

Após a apresentação dos filmes, pesquisadoras da área comentam a história, contam um pouco da sua própria trajetória e debatem a presença feminina na ciência. As professoras da UFRGS Andréa Ribeiro, Inês Andretta e Vivian Fischer são as convidadas nesta primeira sessão.

A programação no cinema universitário faz parte das ações propostas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e a King’s College London, dentro de projeto contemplado no programa Women in Science Gender Equality.