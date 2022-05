Flora Almeida e Gilberto Oliveira passeiam pela música de Ivan Lins no Teatro de Arena

Propondo um mergulho emocionado no universo criativo musical e engajado de um dos mais destacados compositores da música brasileira, Flora Almeida e Gilberto Oliveira promovem duas apresentações do show Ivanlinsiando no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). A primeira acontece nesta quinta-feira, em espetáculo que se repete no dia 26 de maio, sempre às 19h. Ingressos (R$ 40,00, com opções de meia entrada para idosos, estudantes e classe artística) pelo site Sympla e na bilheteria do local.