Isabela Fogaça celebra os 250 anos de Porto Alegre com dois shows gratuitos no Theatro São Pedro

Uma das vozes mais emblemáticas de Porto Alegre, Isabela Fogaça sobe ao palco do Theatro São Pedro em duas noites para celebrar o aniversário da cidade. As apresentações serão na quarta (18) e quinta-feira (19), às 21h. Os ingressos estão esgotados.

O espetáculo traz canções que remetem a Porto Alegre, mesclando compositores e artistas locais com de outros lugares. Isabela apresenta composições de sua autoria e também interpretações novas de clássicos do samba e da música gaúcha. O show contará com a participação de Carlinhos Carneiro (com quem Isabela divide um tango) e de Toneco Costa (relembrando a obra de Lupicínio Rodrigues). Clássicos como Vento Negro e Porto Alegre É Demais não ficam de fora, mas o repertório promete surpreender com novidades.

Isabela Fogaça canta desde que se conhece por gente. Sua participação nos festivais estudantis durante a adolescência foram o impulso para fazer da música seu principal meio de comunicação, seja na música regional ou na MPB. "Porto Alegre É Demais" é sua interpretação mais importante, gravada em 1992 e abraçada como hino informal e afetivo de Porto Alegre.