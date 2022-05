Uma eterna explosão de sentimentos marca duas décadas da banda Vera Loca

Cinco amigos. Um sonho. Um apartamento. Foi assim que a história da banda Vera Loca começou, há 20 anos. Apaixonados por música e destinados a fazer com que esse amor expandisse as barreiras da residência onde moravam, Felipe Bortholuzzi (Mumu), Diego Dias, Fabrício Beck, Hernán González e Luigi Vieira investiram pesado na realização desse desejo em comum. Duas décadas depois do lançamento do primeiro disco, o grupo sobe ao palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) para a gravação de mais um álbum acústico, ainda sem data confirmada para divulgação.

Em função da alta procura de ingressos, o show terá três sessões. As performances acontecem na sexta-feira (20), às 21h, e no sábado (21), às 18h e às 21h. As duas apresentações no turno da noite já estão com entradas esgotadas e os bilhetes ainda disponíveis para o show restante podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, por valores entre R$ 15,00 e R$ 80,00.

Acompanhados de dois convidados especiais, Paula Schäffer Saraiva no cello e Luciano Reis no violino, os integrantes exibem para o público um compilado de músicas que fizeram parte da trajetória do grupo, mas agora com arranjos completamente novos. "Escolhemos acústicos que sempre gostamos muito de tocar para dar uma nova roupagem, mantendo sempre a cara e o estilo clássico da Vera Loca. Foi como se a gente escolhesse as faixas e fizesse elas do zero de novo", conta o baixista Mumu.

Para ele, a identidade musical do conjunto é extremamente única e marcante, fazendo com que dificilmente possam ser categorizados em um único estilo ou gênero. "Muita gente nos pergunta se somos uma banda de rock ou de pop. Respondemos que somos simplesmente Vera Loca. Não existe igual. Vamos indo e adicionando diferentes musicalidades conforme achamos necessário em cada momento. É isso que faz com que tenha um toque especial."

Essas características, aliadas ao carisma e à trajetória traçada ao longo dos anos, explicam a longevidade da banda que, há duas décadas, subia no palco pela primeira vez. "Se pararmos para olhar para trás agora, vemos que foi um caminho difícil. Mas sempre nos mantivemos juntos e nunca deixamos de cair na estrada para fazer shows. Isso fez a gente conquistar um público muito fiel desde o início. Sempre tivemos o sonho de conseguir ter à nossa volta pessoas que realmente curtem o nosso som, fãs que não sejam passageiros."

Foi no bar Absinto Hall, em Santa Maria, que toda a história começou. Na época, os cinco amigos ainda nem haviam definido o nome do grupo. Apesar disso, já eram tudo aquilo que são hoje: uma explosão de puro sentimento. "Sabemos que muitas bandas acabam perdendo o brilho e a magia ao longo do tempo, mas nós conseguimos manter o mesmo espírito apaixonado desde a primeira apresentação. Esse show simboliza o primeiro passo de uma longa caminhada. Foi uma efervescência. Até hoje eu sinto tudo isso quando subo no palco, mas agora ciente de que tenho capacidade de fazer meu som com ainda mais qualidade e conhecimento. Tudo que fazemos hoje é reflexo daquele dia", lembra Mumu.

Com nove álbuns na discografia, Vera Loca precisou se reinventar nos últimos dois anos por conta da pandemia, experimentando dinâmicas de trabalho com as quais jamais havia se deparado. Além de compor e gravar músicas à distância, criaram um novo canal de comunicação com o público através das transmissões ao vivo pelas redes sociais. Esse contato fez com que os parceiros de banda também pudessem resgatar composições adoradas pelos ouvintes e que, de alguma forma, foram marcantes.

O ano de 2022 marca, para os cinco músicos, o intuito de fazer ainda mais história na carreira do grupo. Além das três sessões marcadas em Porto Alegre, o show acústico seguirá em turnê durante o mês de julho, percorrendo teatros em seis cidades do Rio Grande do Sul e, na sequência, passando ainda por Santa Catarina e outros estados.

A agenda de compromissos inclui também o lançamento de uma cerveja personalizada da banda e o lançamento da regravação da música Flaca, do argentino Andrés Calamaro. "Olhar para o nosso passado significa ver que conseguimos colocar em prática, com muito sucesso, tudo aquilo que um dia foi apenas sonho."