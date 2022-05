Clube negro Satélite Prontidão retoma projetos e celebra 120 anos de trajetória

A trajetória de 120 anos do clube negro Associação Satélite Prontidão (ASP) está sendo resgatada através de um memorial da entidade, que reunirá uma série de fotografias, telas, e objetos históricos. As muitas décadas de atividades ininterruptas deste que é um dos mais antigos espaços de convivência e desenvolvimento da comunidade negra porto-alegrense ainda serão celebradas com programação diversificada, no decorrer de 2022.

Segundo a diretora de Pesquisa e Acervo do clube, Karla Alves (foto), até o dia 30 de setembro devem ocorrer mostras de cinema e música, incluindo rodas de samba, além de uma grande festa de aniversário da entidade. Neste período, ainda deve ser lançado um documentário alusivo ao aniversário do clube. Já no que se refere à inauguração do Memorial da ASP, ainda há um desafio a ser enfrentado: a escassez de voluntários para consolidar o trabalho de levantamento, seleção e limpeza de itens. Além de coordenar o projeto do Memorial, Karla ainda está reunindo material para impulsionar a Biblioteca Comunitária de Referência do Negro (Afroteca-ASP). Ambos espaços já têm salas próprias na atual sede do clube, localizado na Rua Alberto Rangel, 528, no bairro Rubem Berta.

Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Viamão (IFRS - Campus Viamão), a coordenadora do Memorial e da Afroteca-ASP também está produzindo também um livro documental sobre a entidade. "Eu alio as ações de pesquisas sobre o clube com as atividades dos projetos de extensão realizadas pelos meus alunos bolsistas", explica a integrante da atual gestão da Associação. Esse esforço é compartilhado por outros membros da diretoria, que se dividem em vários projetos voltados ao resgate da vivacidade que o clube manteve durante o período de 1956 a 2011. "Esta foi a época de maior visibilidade da ASP", afirma a diretora de Pesquisa e Acervo.

A história do Satélite Prontidão iniciou no dia 20 de abril de 1902 - apenas 14 anos após a abolição da escravatura. Segundo Karla, na época a entidade se chamava Sociedade Satélite Porto-Alegrense, e foi fundada por famílias da comunidade negra como uma estratégia de resistência ao racismo. "O objetivo era realizar ações beneficentes, de serviços que o estado não fornecia, além de manter a cultura (de matriz africana) viva", afirma a diretora.

Ela recorda que uma das primeiras iniciativas dos fundadores foi a criação do auxílio-funeral para associados, uma vez que, até então, os negros eram enterrados em valas comuns. "Além disso, a população negra era proibida de frequentar a escola. Então, um grupo de mulheres - mais tarde denominado de Senhoras Prontistas - fazia a alfabetização de alguns sócios (adultos e seus filhos) dentro do espaço do clube."

A entidade também oferecia outros trabalhos assistenciais, como consultas médicas e odontológicas, e promovia atividades de lazer e de entretenimento para a comunidade negra, incluindo festas, almoços, jantares, chás e alguns eventos culturais, como exposições e espetáculos teatrais. "Naquela época, os negros não podiam frequentar os clubes dos brancos", comenta Karla, emendando que as confraternizações ainda serviam para arrecadar verba para o clube, que inicialmente funcionava em um imóvel alugado, localizado na rua Barão de Gravataí, no bairro Cidade Baixa.

Em determinado momento, a questão assistencial começou a ser suprida por serviços do Estado, e, em 1956, os fundadores resolveram fundir a entidade ao Grupo Carnavalesco Prontidão (que também oferecia cursos de alfabetização e consultas médicas e odontológicas) para focar em ações mais voltadas ao aspecto sociocultural. Foi a partir desta fusão, que surgiu o atual nome do clube. E foi também naquele ano que a ASP adquiriu sua sede própria: um chalé de madeira, localizado na rua Coronel Aparício Borges, no bairro Glória, que foi derrubado para dar lugar a um prédio de alvenaria, com uma quadra esportiva em anexo.

Ali o clube permaneceu por mais de 30 anos, e ampliou a oferta de serviços de assistência social, além de promover aulas de capoeira, ballet, ginástica para terceira idade, futebol, cursos pré-vestibulares, entre outros projetos. "Enquanto esteve naquela sede, a Associação Satélite Prontidão viveu seu auge, sendo frequentada por muita gente, inclusive personalidades como o ex-governador Alceu Collares e o cantor Lupicínio Rodrigues", destaca Karla. As festas reuniam grandes públicos, e eram famosas, a exemplo do Baile do Chopp, dos bailes de Carnaval e de aniversário da entidade (que celebrava a data da fusão - 30 de setembro), escolha da mais bela negra do Estado e da rainha do clube, bem como a Festa Black, promovida pelo Grupo Jovem.

"Até que a vizinhança começou a se incomodar com o barulho, e estes eventos acabaram sendo suspensos, e, consequentemente, o clube começou a apresentar dificuldades financeiras", lamenta a diretora. Para piorar, desde 2011, quando a entidade mudou para o atual endereço, ainda houve um esvaziamento de sócios, destaca o presidente da Associação Satélite Prontidão, Richard Evandro Guterres Alves. Ele avalia que o endereço no bairro Glória, por estar posicionado entre a zonas Sul, Norte, Leste e Centro, "facilitava a mobilidade de forma bastante significativa para as pessoas participarem dos eventos para o clube."

Alves considera que a mudança de território "causou uma cisão nesse sentido, embora atualmente a sede esteja muito bem localizada" dentro do bairro Rubem Berta. Ele observa que a região é o de maior população da cidade e concentra um grande número de famílias negras, com baixo poder aquisitivo. "O clube é voltado justamente para atender as necessidades desta comunidade."

O presidente da ASP ainda destaca que a sede atual tem uma infraestrutura privilegiada, com auditório para 60 pessoas, três salões de festas, sala de aula, espaços de convivência, espaço de coworking e espaço kids, entre outros. A meta, segundo o gestor, é modernizar o clube e aumentar o quadro de associados, para equilibrar as finanças, e, aos poucos, alavancar a atuação da entidade também nas áreas de Saúde e Educação. "A ASP também se manterá abrigando culturas, ideias e saberes do povo negro, em um espaço de promoção de lazer e de entretenimento, promovendo eventos de exaltação e orgulho da negritude."