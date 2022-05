Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo apresenta primeiro concerto de novo projeto

Prestes a completar 70 anos de história, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH) dá início ao Projeto Quatro Ventos, com a realização de quatro concertos no Teatro Feevale (RS-239, 2.755) contemplando diferentes estilos musicais. O primeiro deles acontece nesta quarta-feira (18), às 20h, com a banda Calote, de Porto Alegre, interpretando um repertório de samba rock.

O objetivo da iniciativa é destacar a importância das orquestras brasileiras e aproximar a comunidade de um repertório de música popular, desmistificando a produção das orquestras somente por música erudita. Os ingressos podem ser adquiridos no site Blueticket.

Cada concerto terá um grupo convidado, com repertório e arranjos criados especialmente para a ocasião. No dia 15 de junho é a vez da banda Dingo Bells,; no dia 13 de julho a orquestra reedita a parceria com a banda The Dogs; e no dia 17 de agosto o carioca Mario Adnet apresenta um especial dedicado ao maestro Tom Jobim.