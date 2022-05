Auditória Araújo Vianna recebe o show 'Dire Straits Legacy'

Adiado em função da pandemia, o show Dire Straits Legacy finalmente chega ao Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) na próxima quarta-feira (18), às 21h. Formado por diversos ex-integrantes da icônica banda britânica, o show apresenta no repertório sucessos do tamanho de Money for nothing, So far away, Sultans of swing e Walk of life.