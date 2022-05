Maior exposição da Bublitz Galeria de Arte tem inauguração nesta segunda-feira

Com mais de 400 itens expostos, a Bublitz Galeria de Arte lança nesta segunda-feira (16), na Casa Presses (Rua Marquês de Souza, 50 - Novo Hamburgo), a maior exposição da sua história. Dentre as centenas de materiais expostos, estão inclusas 100 pinturas, 50 objetos de arte e 250 tapetes orientais. A mostra fica em cartaz até a próxima sexta-feira (20) e pode ser visitada todos os dias, das 10h às 19h.

Tradicionalmente, em seus mais de 30 anos de história, a Bublitz percorre o Estado com exposições, palestras culturais e leilões. Desta vez, estarão em destaque obras de cinco artistas.

Ariadne Decker e Marcelo Zeni são os representantes da arte produzida na região. Há ainda a participação do gaúcho Flávio Scholles, que retrata em suas obras a colonização alemã; Marcelo Hübner, com seu trabalho figurativo e contemporâneo; e o artista uruguaio Armando Gonzales, que se destaca pelas produções com elementos da natureza e dos pampas

Além das obras, a programação conta com diferentes atividades, todos os dias às 18h. Na terça (17) será realizado um encontro e bate-papo com os artistas; na terça; na quarta (18) será a vez de live com a artista Ariadne Decker, transmitida no Instagram @bublitzgaleria; na quinta (19) será realizada a palestra Tapetes orientais história e curiosidades, com Nicholas Bublitz; e na sexta (20), o encerramento se dá com pintura ao vivo com Marcelo Hübner.