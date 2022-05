Cinemateca Capitólio exibe mostra especial 'O cinema veio do espaço'

Para celebrar os 40 anos do lançamento de E.T. - O extraterrestre, a Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085) apresenta a partir desta sexta-feira (13) a mostra O cinema veio do espaço. Com mais de 20 títulos divulgados entre as décadas de 1950 e 2010, a programação do evento, que se estende até o dia 27 de maio, foi realizada pelo pesquisador e cineasta Giordano Gio em parceria com a Cinemateca.

A mostra oferece um panorama diverso, destacando clássicos e raridades em torno das forças extraterrestres e sobrenaturais que nos visitam através das imagens em movimento no passado, no presente e no futuro. O valor do ingresso é R$ 10,00.

No dia 22, acontece uma sessão especial comentada de E.T. com participação de Gio e do cineasta Davi de Oliveira Pinheiro.

Programação completa:

13/05 (sexta)

19h30min – Projeto Raros: O Lado Obscuro de Spielberg (Amblin’ + A Força do Mal + Galeria do Terror: Olhos)

14/05 (sábado)

16h10min – O Dia em que a Terra Parou

18h – Superman – O Filme

20h30min – Poltergeist: O Fenômeno

15/05 (domingo)

16h10min – O Último Guerreiro das Galáxias

18h – O Irmão que veio de Outro Planeta

20h – Contatos Imediatos do Terceiro Grau

17/05 (terça)

17h10min – O Milagre Veio do Espaço

19h – Destino Especial

18/05 (quarta)

17h10min – Viagem ao Mundo dos Sonhos

19h – Starman – O Homem das Estrelas

19/05 (quinta)

17h10min – O Gato que Veio do Espaço

19h – O Segredo do Abismo

20/05 (sexta)

15h – Contatos Imediatos do Terceiro Grau

17h30min – O Vôo do Navegador

19h30min – Projeto Raros Especial: Os E.T.s que inspiraram E.T. (Supersonic Saucer + The Glitterball)

22/05 (domingo)

16h – O Gato que Veio do Espaço

18h – E.T. – O Extraterrestre + debate

24/05 (terça)

17h – Cocoon

19h – O Milagre Veio do Espaço

25/05 (quarta)

15h – O Irmão que veio de Outro Planeta

17h – Starman – O Homem das Estrelas

19h – Viagem ao Mundo dos Sonhos

26/05 (quinta)

15h – Cocoon

17h – Destino Especial

19h – Contato

27/05 (sexta)

15h – E.T. – O Extraterrestre

17h30min – O Dia em que a Terra Parou

19h30min – Projeto Raros Especial: Encerramento (Filme surpresa + Visitantes da Galáxia Arkana)