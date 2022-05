Festival Ospa pelo Mundo celebra a cultura francesa com programação especial

Em sua primeira edição, o Festival Ospa pelo Mundo tem sua estreia marcada para este sábado (14) com uma programação recheada de atividades que vão das 15h às 20h. Com a temática da França, o evento firma a parceria entre a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e a Aliança Francesa. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 40,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

Com ambientação temática, a Casa da OSPA receberá um concerto com obras dos grandes compositores Ravel, Saint-Saëns e Debussy. Além disso, os visitantes poderão fazer uma imersão na cultura do país europeu conferindo dois recitais, uma palestra, show de canções francesas e ainda a primeira exposição de arte a ser realizada na Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501).

Decorada com referências a símbolos franceses, o evento receberá ainda uma banca de macarons, os famosos doces típicos do país, que se somam ao café localizado no complexo cultural como opção gastronômica. O concerto será transmitido ao vivo pelo YouTube, mas o resto do festival será apenas presencial.