Baco Exu do Blues se apresenta no Opinião em duas noites de show

Revisitando memórias, amores e raivas, o cantor e compositor Baco Exu do Blues volta ao Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) nesta semana para duas noites de apresentação na quarta-feira (18) e quinta-feira (19), às 23h. O espetáculo faz parte da turnê do seu terceiro e mais recente disco, Quantas vezes você já foi amado?, lançado no início do ano. Os ingressos estão esgotados.