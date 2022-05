Celso Gutfreind lança livro de poemas para crianças na CCMQ

Com textos poéticos destinados às crianças, Celso Gutfreind lança neste sábado, a partir das 16h na sala Hermes Mancilha da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), o livro Oh, Senhor do Picolé! & outros poemas refrescantes (Physalis Editora, 44 páginas, R$ 52,00). A publicação tem coordenação editorial de Elaine Maritza e ilustrações de Mateus Rios.

Ao longo da obra, o autor explora toda a potência criativa e lúdica de temas como o céu, o sol, o domingo, os animais e o livre brincar. Os poemas tratam da efemeridade da infância, suas alegrias e dores, as brincadeiras e machucados, as cenas que ficam gravadas na memória para sempre.