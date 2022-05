Cleômenes Junior lança novo EP com show no bar Agulha

Em ascensão na cena instrumental independente, o saxofonista, flautista, compositor e arranjador Cleômenes Junior lança neste sábado (14), pela Escápula Records, seu EP de estreia solo Selva urbana. Além disso, o músico faz um show de apresentação do disco na véspera, sexta-feira (13), às 21h no Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300).

Jovem, mas já com 20 anos de carreira, o artista exibe no novo trabalho quatro temas instrumentais longos que ele mesmo compôs, arranjou, produziu e gravou com flauta transversal e sax soprano. As faixas Caminho da mata, Dança dos pássaros, Fluxo mar e Candombá integram o repertório.

No show, ele irá apresentar paisagens sonoras que partem do jazz e incorporam reggae, hip hop, soul, samba e dub. Tudo isso acompanhado dos músicos que fizeram parte da produção do EP: Ras Vicente (Piano), Fernando Catatau (Bateria), Mateus Albornoz (Baixo), Ronaldo Pereira (Sax Tenor) e Tomás Piccinini (Sax Alto e Barítono).