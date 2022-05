Diego Lopes revisita carreira de ex-Beatles em show no Ocidente

Nesta quinta-feira (12), a partir das 21h, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) recebe o músico Diego Lopes para uma performance no Ocidente acústico. Na ocasião, o músico revisita a sua maior influência musical, os Beatles, com o show Especial Paul McCartney e George Harrison.

O cantor e baixista dos Acústicos & Valvulados performa as canções que marcaram sua formação musical e aquelas que mais o inspiram no momento. Na voz e no violão, ele conta ainda com um time de convidados para a celebração, como Daniel Mossmann, Pedro Petracco e Bruno Neves.