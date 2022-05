Sarau Sem Vergonha vai do cosmos à literatura nesta quinta-feira

Propondo-se a ser um ponto de encontro entre poesia, música, dança, artes visuais e conversas sem tabus, o Sarau Sem Vergonha terá sua primeira edição nesta quinta-feira (12), às 19h, no La Faísca Café (Av. Venâncio Aires, 1.025).

Na ocasião, as anfitriãs Nanda Barreto e Fernanda Poletto recebem a escritora e astróloga Amanda Costa e o músico gaiteiro Renato Müller para uma noite do cosmos à literatura. Também haverá microfone aberto ao público. A contribuição sugerida é de R$ 10,00, via pix. Mais informações no perfil @sarausemvergonha no Instagram.

Em formato itinerante, a ideia é promover encontros mensais em cafés, livrarias, casas colaborativas, espaços públicos e também na internet. Com duração de aproximadamente 2h, o sarau trará participantes de diversas áreas do conhecimento: escritoras, bailarinas, ativistas sociais, empreendedoras, psicanalistas, musicistas - pessoas unidas pela disposição à escuta ativa e ao bate-papo franco, além da paixão pela literatura e outras manifestações artísticas. A iniciativa também celebra os 25 anos de amizade entre as duas anfitriãs.

A segunda edição presencial está marcada para 9 de junho.