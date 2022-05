Jão apresenta a turnê Pirata em show no Araújo Vianna

Nome forte e consolidado no atual cenario da musica pop, o cantor Jão apresentará sua turnê Pirata em dois shows em Porto Alegre. A primeira apresentação está marcada para esta sexta-feira, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). A outra apresentação acontece em 12 de agosto, no mesmo local. Ainda restam ingressos para as duas noites (a partir de R$ 90,00), que podem ser adquiridos via Sympla.

A turnê, que teve inicio em marco, marca o retorno do cantor aos palcos após dois anos de pandemia. Mais recente disco de Jão, Pirata inclui sucessos como Coringa, Não te amo e o seu atual hit, Idiota, sucesso na plataforma TikTok, onde acumula mais de 170 mil usos em vídeo. Pirata rendeu a nona maior estreia de um album na historia do Spotify Brasil, com 4,9 milhoes de plays nas primeiras 24 horas, e ultrapassou a marca de 100 milhoes de streams no Spotify, igualando a marca dos álbuns anteriores do músico.

O artista tem mais de 4 milhoes de ouvintes nas plataformas digitais, mais de 368 milhoes de visualizações em seu canal oficial do YouTube e as suas redes somam mais de 3 milhoes de seguidores - números que o colocam com principal nome masculino do pop nacional na atualidade.