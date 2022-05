Áries: É tempo de estabelecer contato com novos ambientes e pessoas. Bons e profícuos relacionamentos são construídos. Novos ambientes e pessoas integrarão sua existência.

Touro: Situações importantes requerem que você as incorpore completamente. Torne seu o que idealiza a partir dos outros. Nem sempre a boa construção tem facilidades.

Gêmeos: Tempo de tornar concreto um sonho profissional. Ideais de trabalho ganham recursos para se tornar realidade. Tempo de investir tempo e esforço nos grandes ideais.

Câncer: Os mais elevados sentimentos estão em consonância com as perspectivas práticas para o futuro. É tempo de juntos os ideais com o esforço por concretizá-los.

Leão: Você começa de uma base sólida suas construções para o futuro. O que mais intimamente lhe toca pode agora vir a fazer parte dessa base.

Virgem: Ter um projeto conjunto, um ideal compartilhado, é fundamental para suas relações. Aspirações semelhantes fazem você aderir a grupos e compartilhar o convívio.

Libra: Sua carreira precisa ganhar em conteúdo, não apenas em aparência Conclua trabalhos significativos e com eles conquiste novas posições. Cresça de dentro para fora.

Escorpião: Grandes anseios criativos e amorosos ganham forma concreta. Há muitos estímulos tornando o momento especial. Inspirações ditam a ordem dos acontecimentos.

Sagitário: Momento para constituir uma nova situação familiar, a partir de novos conteúdos e essências. Essa construção depende de condições que envolvem o parceiro.

Capricórnio: Grandes e elevados ideais ganham forma concreta a partir de agora. Vale a pena investir nas grandes construções. Cotidiano precisa de espaço para grandes ideais.

Aquário: Momento de dar grandes passos, não obstante humildes e progressivos, no trabalho e na vida material. Ideais financeiros e com bens materiais serão concretizados.

Peixes: Os mais elevados ideais podem se tornar realidade por suas próprias mãos e ações. Procure trazer as melhores inspirações para sua realidade pessoal.