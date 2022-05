Pinacoteca Aldo Locatelli abre duas novas exposições neste sábado

A Coordenação de Artes Visuais da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) irá inaugurar duas novas exposições na Pinacoteca Aldo Locatelli, neste sábado (14), dentro da programação dos 250 anos de Porto Alegre.

Uma das mostras, Francis Pelichek – Um boêmio moderno em Porto Alegre, assinala o centenário da chegada à Capital do artista tcheco que virou professor no Instituto de Belas Artes, e também ilustrador na imprensa local. Sob a curadoria de Ana Luiza Koehler e Paula Ramos, as obras serão apresentadas ao público em formato de fotografias e documentos pertencentes a acervos públicos e privados.

A exposição também vai apresentar paisagens, obras com temáticas regionalistas e tipos urbanos, além de todo um segmento calcado na relação do artista com as imagens técnicas: desenho para imprensa, fotografia e cinema ao longo dos anos 1920 e 1930. Serão cerca de 60 trabalhos, entre desenhos, aquarelas, fotografias, pinturas e estudos, oriundos de coleções particulares e institucionais, dentre as quais: Fundacred, Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Pinacoteca Aldo Locatelli e Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes da Ufrgs.

Já Portoalegrismo: a soma de todos os bairrismos é uma exposição composta por 12 peças elaboradas por tapeceiras que trazem um olhar singular sobre a capital gaúcha, focado na ideia de pertencimento. Para esta exposição, foi feito um passeio cronológico, contando a chegada dos casais açorianos, sinalizando o início da cidade com alinhamento de ruas e lugares, passando pela margem do Guaíba, o Centro e o Cais. A mostra tem curadoria de Maria Rita Webster, e reúne peças de tapeçaria de recorte, cuja manualidade evoca o legado açoriano de Porto Alegre.