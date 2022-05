Explorando as possibilidades do violão

O Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80) será palco de uma única apresentação do violonista gaúcho Yamandu Costa, na próxima quinta-feira, às 21h. Radicado em Lisboa desde o final de 2019, o artista volta ao Estado com 80% do repertório renovado. Após o show na Capital, ele ainda passa por Novo Hamburgo (em 20 de maio) e Caxias do Sul (no Let's Jazz Festival, dia 29) antes de ir para São Paulo, onde se apresenta com a orquestra sinfônica da capital paulista, e Ribeirão Preto. Depois, segue para a Dinamarca, com agenda cheia até agosto.

"Vou levar para Porto Alegre muitas músicas novas, que fiz durante o isolamento da pandemia de Covid-19", resume o violonista, que é considerado um dos nomes mais importantes do segmento em todo o mundo. Ingressos para o show na Capital estão sendo vendidos a R$ 240,00 (camarote e plateia baixa), R$ 160,00 (mezzanino) e R$ 100,00 (galerias), e podem ser adquiridos no site Uhuu ou na bilheteria do teatro, no dia da apresentação.

Serão cerca de 10 composições, executadas em torno de pouco mais de 60 minutos. As inspirações apareceram durante a temporada de maior convívio com a família: uma delas é Serelepe, composta para os dois filhos, que, impedidos de sair para a rua, ficavam pulando no sofá no início da pandemia. Outro título é Herança Russa, que surgiu justamente por conta de uma turnê que ele não conseguiu realizar na Rússia, devido ao isolamento social necessário.

"As outras músicas também giram em torno do processo de aceitação de que tudo tinha parado", destaca o violonista, emendando que conseguiu levar positividade na criação e buscou fugir do melancólico. "É tudo mais pra cima", garante.

No repertório novo do artista, surgem composições que gravou no ano passado, que incluem guitarra portuguesa e bandoneón argentino. "Estas músicas estão em um disco recente que fiz, chamado Caminantes."

Vencedor da categoria Melhor Álbum Instrumental do Grammy Latino 2021, em parceria com Toquinho, ele afirma que segue trabalhando para renovar a música popular brasileira e latino-americana através do improviso e exploração do violão sete cordas. Sobre a recente premiação, ocorrida em cerimônia realizada em novembro do ano passado no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, Yamandu Costa diz que foi uma "grata surpresa".

"Nunca imaginei ganhar um Grammy com um show gravado (que acabou virando o disco Bachianinha), até porque foi algo muito improvisado - registrado em áudio e vídeo, em 2020, na edição do Rio Montreux Jazz Festival", comenta. "Foi um fato importante para minha trajetória artística, ainda mais que isso ocorreu ao lado de Toquinho, que é uma referência da música brasileira", avalia.

Antes de voltar ao Brasil, Yamandu Costa realizou turnê de 20 shows pelos Estados Unidos, além de outros três espetáculos em países europeus. "Desde o início da pandemia, eu só estive em solo brasileiro durante o Rio Montreux Jazz Festival, em 2020.", comenta.

Dando ênfase às possibilidades do instrumento e à performance, sem se prender de forma intensa às exigências de uma interpretação fiel à composição, o artista afirma que as apresentações desta nova turnê pelo Brasil seguirão com boas pitadas de improviso. "Minha forma de tocar nunca é igual", observa. "E, agora, posso me dar ao luxo de levar um concerto para o Brasil, com repertório praticamente inédito", considera o artista. Ele destaca que este é um ponto peculiar, que sempre foi considerado para a construção de sua carreira, que "anda pela tangente do show business".

"O meu maior sucesso é justamente eu poder escolher o que tenho para oferecer. Isso é muito fora da curva. Meu grande presente é estar sempre me reinventando e compondo coisas novas", ressalta o violonista. Ele pontua que sua carreira, iniciada aos cinco anos de idade, foi construída com "muita dedicação e com um pouco de sorte de estar na hora certa, no lugar certo".

"Uma coisa que me orgulho é de não ter feito concessão para o mercado. A música que levo é a que quero levar, com qualidade e compromisso com a plateia. É um perfil de carreira diferente, que me dá mais longevidade", acentua.