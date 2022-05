Tenor Jean William faz concerto com entrada franca no Theatro São Pedro

Um dos principais nomes da música erudita contemporânea no Brasil, o tenor Jean William estará em única apresentação em Porto Alegre, em concerto gratuito nesta quarta-feira (11), às 21h, no Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n). Os ingressos para o show, que tem participação especial de Luiza Possi, já estão disponíveis na bilheteria do teatro.

Idealizado pelo tenor, o espetáculo Grandes temas por Jean William tem o objetivo de sensibilizar e democratizar o acesso à música clássica. Com apresentações gratuitas e o olhar moderno e descontraído do artista, o repertório revisita temas populares e de orquestra, como Villa-Lobos, Schumann e Giacomo Puccini, de maneira contemporânea, aproximando o público, principalmente jovem, da música erudita.

Jean William já se apresentou em locais como o Lincoln Center, em Nova York, e a Ópera de Monte Carlo, em Mônaco, com a presença do príncipe Albert II. Cantou para o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, em 2017, para um público estimado de um milhão de pessoas. Também dividiu o palco com artistas como Fafá de Belém, Sandy e Laura Pausini.