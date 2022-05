Leandro Selister explora memórias de cinéfilo em exposição no Cine Grand Café

O Cine Grand Café (Lima e Silva, 776) recebe nesta terça-feira (10), às 19h, a abertura da exposição A hora da estrela - 24 quadros de Leandro Selister. A ocasião terá a presença do artista e do curador Ben Berardi em uma visita acompanhada pela exposição. A entrada é franca.

O multi premiado artista visual, designer e fotógrafo apresenta uma série de desenhos digitais que ilustram sua trajetória como cinéfilo, onde cada imagem resgata as singulares experiências em saborear a arte cinematográfica. Leandro oferece 24 quadros, um de cada filme que escolheu, e que objetivam levar o espectador a uma lembrança, a uma emoção singular relacionada com as poltronas das salas de cinema.

A visitação vai até 19 de junho, de terça a domingo, das 13h30min às 21h.