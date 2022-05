4ª Distrito recebe shows gratuitos em comemoração aos 10 anos da Cervejaria Alcapone

Neste sábado (7), das 15h às 00h no 4º Distrito, a Cervejaria Alcapone (Travessa São José, 515) irá oferecer uma programação mais do que especial em comemoração aos 10 anos da marca. Com música, gastronomia, confraternização e muitos litros de cerveja produzida no local, o evento promove uma programação diversa e gratuita para o público.

Durante a celebração, a rua estará fechada para o trânsito de veículos. O local será palco para os shows de Rafael Malenotti e Lukinhas e Banda, além dos DJs Pedro Camper e Anderson (Ultramen). Além disso, os artistas Borrão, Matheus Grim e Felipe Reis terão a missão de grafitar três barris da cervejaria com temática alusiva aos 10 anos.

A festa também irá contar com cervejas de marcas parceiras como Chosen Beer, Salvador, Zappata, Bodoque e Greenhead. Já o cardápio terá o clássico sanduíche de milanesa da casa, além de smash burguer, batata frita, burger vegano do Urban Farmcy, pizza com a Balcone, alfajores da Odara e Caipão do Céu.