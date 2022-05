Clarissa Ferreira participa do Sarau do solar desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (11), às 18h30min, o Sarau do Solar recebe na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS (Rua Duque de Caxias, 968) a multi-instrumentista, compositora e etnomusicóloga Clarissa Ferreira no espetáculo LaVaca.

Aliando música e pesquisa, ela aborda no show questões que repensam o regionalismo gaúcho nos espaços sociais e na geografia local a partir dos elementos simbólicos e códigos sonoros. O pampa, as relações com a natureza e a mulher gaúcha são temas presentes nas canções

LaVaca versa sobre o presente usando instrumentos acústicos e arranjos camerísticos de violões, violinos e percussões, além de trazer a linguagem da música sulina, inclusiva e contemporânea. A entrada é livre, mediante a doação de alimentos não perecíveis.