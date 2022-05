Curso de literatura no Instituto Ling promove encontros com Sergius Gonzaga

Querido e respeitado na cena literária de Porto Alegre, o professor Sergius Gonzaga volta a encontrar o público presencialmente no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) a partir desta terça-feira (10) para analisar a trilogia O tempo e o vento, de Erico Verissimo. Serão três encontros, realizados uma vez por semana, nos dias 10, 17 e 24 de maio, sempre nas terças-feiras, às 19h.

As aulas irão discutir os aspectos essenciais da obra que resgata mais de duzentos anos de história do Rio Grande do Sul e que registrou traços da identidade gaúcha a partir de personagens como Ana Terra e Capitão Rodrigo. As matrículas custam R$ 258,00 e podem ser feitas no site ou na recepção do centro cultural.

Dividida em três romances (O continente, O retrato e O arquipélago) a saga discorre sobre a realidade fervilhante do País, cobrindo desde o Brasil Colônia até o começo da Quarta República, passando por momentos importantes da história das Missões e do pampa em meio à trajetória fictícia protagonizada pela família Terra Cambará.