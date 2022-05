CCMQ sedia Feira Medieval com artesãos e expositores de produtos temáticos

O RS Criativo e a Casa de Cultura Mario Quintana realizam neste sábado (7) a Feira Medieval - Edição Suíça, das 10h às 21h, com entrada franca na Travessa dos Cataventos (Rua dos Andradas, 736). Entre atrações de música, dança, palestras, literatura e oficinas, o evento reúne artesãos e expositores de produtos temáticos, que vão do vestuário à decoração, além de terapeutas holísticos e artigos místicos.

Ao longo do dia, as atividades combinam a magia dos tempos, povos e culturas ancestrais – tão presentes na literatura de ficção, no cinema, nos seriados e jogos da contemporaneidade – à magia da poesia que habita a CCMQ. A ambientação do espaço em um mercado medieval leva o público a uma imersão ainda maior pela história e pelo universo da fantasia.

Além de dois shows do Bando Celta, a Feira apresenta também a performance O dragão negro, da atriz Alegna Rellin; a Escola Najma Safi com dança e música árabe; o Grupo de Danças Ciganas; Belly Dance; dança tribal com o Grupo Zahira Razi e muito mais.