TV Cultura estreia documentário sobre a vida e a obra de Rolando Boldrin

Neste sábado (7), às 22h, a TV Cultura estreia o documentário inédito Eu, a Viola e Deus, dirigido pelo cineasta, jornalista e escritor João Batista de Andrade. A obra retrata a vida e a obra do ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, mostrando sua viagem, um tanto quanto solitária, na música e nas artes desde a infância.

A produção conta com os depoimentos de diversas figuras que fazem parte da trajetória do artista, como Patricia Maia Boldrin, Rosa Maria Boldrin e Adilson Boldrin, esposa, irmã e sobrinho do apresentador; dos amigos Aldo Pedersoli e Francisco Zeleskinar (Chiquinho); do sanfoneiro José Clovis Franco (Orelha); e do barbeiro Alfredo Gaspar dos Santos.

Para o diretor, a obra é muito importante como retrato da realidade social e cultural do Brasil, cumprindo um papel crítico e de memória. Andrade já havia trabalhado como diretor em dois filmes em que Boldrin atuou como protagonista.