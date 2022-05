Itaú Cultural Play divulga seleção de filmes sobre gênero e vida dos trabalhadores

Nesta sexta-feira (6), a plataforma de streaming Itaú Cultural Play acrescenta no seu catálogo de conteúdos as mostras Imagens do Trabalho e Todos os Gêneros. Conflitos em greves trabalhistas, abusos, cotidiano, refúgio de trabalhadores, identidade de gênero, sexualidade, corpo e afetividade estão entre as temáticas abordadas nas sete produções disponibilizadas. O acesso é gratuito, pelo site itauculturalplay.com.br

Em Imagens do Trabalho, um dos longas exibidos é Eles não usam black tie, eleito pela crítica brasileira como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Na obra, um trabalhador gera um conflito familiar ao não aderir a uma greve na empresa em que opera.

Além deste, a mostra inclui ainda as produções Arábia, que fala sobre um ex-presidiário que vivia de subempregos para sobreviver; Conterrâneos velhos de guerra, que trata das precárias condições de trabalho dos operários que ergueram Brasília; Dupla jornada, que debate sobre a situação da mulher pobre no continente latino-americano; e Pela janela, que mostra um retrato sobre ser mulher de classe média baixa na terceira idade.

Já em Todos os Gêneros, categoria que confronta o preconceito e celebra as diferenças, a plataforma disponibiliza dois longas: Corpo elétrico, que celebra de forma poética o corpo e as potencialidades de transformação dos jovens gays e das pessoas em seu entorno; e Inferninho, que traz o cenário do bar como um lugar de refúgio, onde as pessoas podem viver suas fantasias e serem quem realmente são.