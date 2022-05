CCMQ recebe espetáculo infantil inspirado nos contos dos Irmãos Grimm

Inspirado nos contos clássicos dos Irmãos Grimm, o espetáculo Grimm para os pequenos chega ao Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) para mais uma temporada de apresentações. As sessões acontecem em quatro dias: 5 (quinta-feira) e 6 (sexta-feira), às 15h, preferencialmente para grupos escolares e com condições especiais mediante agendamento; e 7 (sábado) e 8 (domingo), às 16h, para público geral. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

Dirigida e co-criada por Leandro Silva, a peça traz para o palco Grino e Dorotéia, dois viajantes contadores de histórias que apresentam um mundo mágico guardado em suas caixas de viagem. Na ocasião, eles narram A Princesa e o Sapo, onde uma princesa mimada perde a sua bola de ouro na lagoa e conhece um sapo, o qual relutantemente ela tem de hospedar em seu castelo.

Lúdico e feito para toda a família, o projeto de Leandro estreou em 2015 e conta com a parceria da atriz e produtora Lorena Sanchez e do ator e iluminador José Renato Lopes, trazendo para cena a junção das técnicas do Teatro de Bonecos e a Contação de Histórias.