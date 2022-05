MV Bill lança em Porto Alegre livro com histórias da sua vida

Reunindo contos sobre a trajetória de uma das vozes protagonistas na história do rap e dos movimentos sociais no Brasil, o livro A vida me ensinou a caminhar (Editora Age, 224 páginas, R$ 68,00), de MV Bill, tem lançamento marcado em Porto Alegre nesta quinta-feira (5), às 19h30min na Livraria Santos do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300), com sessão de autógrafos.

Partindo da premissa de que é preciso mergulhar nas raízes para se conhecer alguém, MV Bill resgata a sua própria história em primeira pessoa para falar sobre o cotidiano do país. Assim, ele honra, no decorrer de 27 capítulos, a sua essência de eterno “cria” da comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.

A obra aborda a formação de um movimento social, os primeiros grupos de hip hop cariocas e a primeira apresentação artística do músico no lugar onde cresceu. Dessa forma, a publicação faz o leitor mergulhar e compreender a humanidade e a parceria que sustenta a vida diária na comunidade, propondo que o mesmo saia da zona de conforto a fim de uma linha de pensamento desafiadora, mas também generosa.