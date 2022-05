Banda capixaba Supercombo faz show no Opinião neste sábado

Marcando a retomada das turnês oficiais do grupo após quase dois anos de restrições devido à pandemia, a banda de indie rock Supercombo sobe ao palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) neste sábado (7), às 20h30min, trazendo sua combinação de música envolvente e forte conexão com o público

Sympla Os ingressos antecipados estão no quarto lote e podem ser adquiridos de forma virtual através da plataformapor valores que variam de R$ 80,00 a R$ 160,00. Há ainda pontos de venda na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig, no Araújo Vianna e na loja Verse do Centro.

Em entrevista concedida a Homero Pivotto, da Abstratti Produtora, a baixista Carol Navarro diz sentir uma potência muito grande na volta do grupo. Para ela, poder voltar aos palcos é como ter a vida de volta.

Antes da atração principal, o trio gaúcho NEC abre a noite apresentando seu rock de viés pop e com potencial radiofônico.