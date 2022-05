Cômica Cultural lança espetáculo com dramaturgia de vencedor do Nobel

Escrito por Elias Canetti, autor búlgaro que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1981, o espetáculo Os que têm a hora marcada estreia neste final de semana (dia 7, às 20h, e dia 8, às 19h) nos palcos da Cia Stravaganza (Rua Olinto de Oliveira, 68).

Com direção de Fernando Kike Barbosa e do grupo do Laboratório de Pesquisa e Montagem da Cômica Cultural, o texto foi inicialmente desmembrado e adaptado para uma web série durante a pandemia. Filmado em três diárias, foi lançado no final do ano passado no YouTube da Cômica Cultural e agora, 2 anos depois, finalmente tem sua estreia presencial.

No enredo, Elias retrata um mundo onde todo mundo sabe a hora que vai morrer e, a partir disso, organiza sua vida de acordo com o tempo que lhe é concedido.