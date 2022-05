Espaço 373 recebe show único do guitarrista norte-americano Phill Fest

Neste sábado (7), às 21h, no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373), o guitarrista norte-americano Phill Fest sobe ao palco para o lançamento do disco Seresta, o sexto de sua carreira e o primeiro gravado no Brasil. Ao lado de convidados, o músico irá apresentar, ainda, músicas de suas diversas fases profissionais.