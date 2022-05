Tenor Jean William faz apresentação com entrada franca no Theatro São Pedro

Dentre os principais nomes da música erudita contemporânea no Brasil, o tenor Jean William fará apresentação de Grandes Temas, com a participação de Luiza Possi, no próximo dia 11 de maio, às 21h, Theatro São Pedro (Praça da Matriz s/nº - Centro).

O espetáculo terá entrada franca, e os ingressos (gratuitos) devem ser retirados antecipadamente na bilheteria do Theatro São Pedro, mediante apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19, com pelo menos duas doses do esquema vacinal.

O repertório revisita temas populares e de orquestra, como Villa-Lobos, Schumann e Giacomo Puccini, de maneira contemporânea, aproximando o público, principalmente jovem, da música erudita. Nove instrumentistas acompanham Jean na apresentação, que já passou por cidades como São Paulo e Belo Horizonte, antes da pandemia. A direção é de Guilherme Leme Garcia, a direção musical de Lourenço Rebetez e a iluminação de Anna Turra.

"O foco do show é mostrar a diversidade artística do Jean, que navega belamente tanto no universo lírico quanto no contemporâneo. Apresentar as várias e diferentes camadas vocais que um cantor pode e deve utilizar de acordo com a música e interpretação escolhida", explica o diretor.

Grandes Temas por Jean William é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Usina Santo Ângelo, Native e Grupo Moreno e realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.