CHC Santa Casa apresenta programação especial de animação no mês de maio

Com início marcado para esta quarta-feira (4), o Mês da Animação do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) traz para sua programação toda a magia do teatro de animação em uma série de atrações que se estendem durante maio. O lançamento fica por conta da exposição A última invenção, do artista e inventor Luciano Wieser, aberta para visitação até o dia 5 de junho, de quarta a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

Composta por inusitadas invenções, a mostra traz um olhar para as máquinas criadas para o espetáculo homônimo, que também integra a programação do CHC e estará em cartaz nos dias 13 e 14 de maio, às 20h, também com entrada gratuita. Nos dias 6 e 24 acontecem ainda duas demonstrações performáticas envolvendo as invenções presentes no espaço, como a máquina de sapateado, o vestido dançante e a máquina de voar.

Completando a programação do mês no CHC, o reconhecido Grupo Contadores de Estórias, do Rio de Janeiro, traz dois clássicos do Teatro de Bonecos. Chapeuzinho Vermelho será exibido nos dias 5 e 6, às 15h, e no dia 7 às 16h. Já a peça Em concerto tem apresentações nos dias 6 e 7, às 20h.

Programação completa:

Espetáculo Chapeuzinho Vermelho

Dias 5, 6 e 7. Quinta e sexta, 15h, e sábado, 16h

Grupo Contadores de Estórias

Espetáculo Em concerto

Dias 6 e 7, às 20h

Grupo Contadores de Estórias

Demonstração performática da exposição A última invenção

Dias 6 e 24, às 12 horas

Espetáculo A última invenção

Dias 13 e 14, às 20 horas

Grupo De Pernas Pro Ar