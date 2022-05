Companhia francesa ChrikiZ se apresenta no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana

No próximo dia 11 de maio (quarta-feira), a Aliança Francesa de Porto Alegre promove o evento Noite das Ideias, que nesta edição contará com um espetáculo de dança franco-brasileiro após o debate. A montagem é uma criação coletiva entre os bailarinos da companhia Chriki’Z, da França, e seis estudantes do curso de Dança na Ufrgs. Com o tema (Re)construir juntos , o evento inicia às 18h30min. Tanto o debate quanto o espetáculo acontecerão no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana.

O bate-papo será com a professora de dança Mônica Fagundes Dantas, o rapper Rafa Rafuagi, mediado pelo produtor musical Otávio Moura. Neste debate, os temas abordados serão as trocas e diálogos interculturais, com o objetivo de refletir sobre as possibilidades de reconstruções culturais entre diferentes países.

Já a coreografia que será apresentada contará com os estudantes do curso de licenciatura em dança da UFRGS, Isadora Rosito Schmidt, Carlos Eduardo de Ávila Silveira, Débora Spier, Eduarda Sorgato, Jeferson Cabral e Iara Diez, que estarão em cena junto com os franceses Amine Boussa e Damien Bourletsis da companhia de dança Chriki'Z (França, La Rochelle).





A Noite das Ideias se realizará pelo terceiro ano consecutivo no Brasil, com o apoio de instituições francesas e parceiros locais. Nesta edição, o encontro busca refletir sobre o tema escolhido para explorar a resiliência e reconstrução de sociedades que enfrentam desafios únicos, solidariedade e cooperação entre indivíduos, grupos e Estados, a mobilização das sociedades civis e os desafios da construção e produção.

Esta é a sétima edição mundial do evento. Desde 2016, todos os anos, o Instituto Francês de Paris convida todas as instituições culturais e educacionais da França e do mundo inteiro a celebrar a livre circulação de ideias e troca de conhecimento, sempre com conferências, fóruns e mesas redondas, junto com apresentações artísticas, exposições, exibições ou concertos e oficinas em torno de um único grande tema internacional.

O evento de Porto Alegre terá transmissão ao vivo pelo YouTube da AFPOA e no presencial a entrada do público é gratuita.