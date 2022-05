Série Concertos Capitólio volta a cartaz dentro da programação dos 250 anos de Porto Alegre

A Série Concertos Capitólio volta a ser apresentada, dentro da programação dos 250 anos de Porto Alegre, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085 - Centro Histórico). O evento é uma realização da Secretaria Municipal da Cultura com curadoria da Casa da Música de Porto Alegre e ocorre neste sábado (7), às 11h30min, com entrada franca.

Com periodicidade mensal (interrompida durante o isolamento pandêmico) e duração de cerca de 45 minutos, as apresentações ocorrem sempre no primeiro sábado do mês. Este ano, a temática homenageia compositores porto-alegrenses contemporâneos.

O primeiro homenageado será o pianista e professor do Departamento de Música da Ufrgs Dimitri Cervo, que terá como como convidados o Quarteto Veríssimo e a cantora mezzo-soprano Angela Diel, interpretando o poema O Mapa de Mario Quintana.

Criador de obras multifacetadas e amplamente apresentadas, como Toronubá, Abertura Brasil 2012 e As Quatro Estações Brasileiras, Cervo recebeu seis Prêmio Açorianos por sua discografia, nas categorias melhor compositor e CD categoria erudita. Como intérprete de sua obra tem atuado como regente junto a diversos conjuntos e orquestras.

Outros compositores que serão recebidos na Série Concertos Capitólio são Arthur Barbosa, Catarina Domenici, Daniel Wolff e Vagner Cunha.