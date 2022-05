Dani Espíndola e Frank Jorge apresentam sarau literário-musical na Argentina

A poeta Dani Espíndola e o músico Frank Jorge desembarcam em Buenos Aires nesta sexta-feira (6) para realizarem uma série de atividades artísticas, que se estendem pela primeira quinzena de maio. O primeiro evento é o sarau poético-literário Todas as Cores de Elvira Virgínia, que a dupla irá realizar no Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA), em parceria com a Embaixada brasileira.

A poeta e o músico ainda realizam outro sarau no estande da embaixada do Brasil na Feira do Livro de Buenos Aires. Durante os eventos eles irão ler textos próprios, além de uma seleção literária de outros escritores e escritoras, em especial argentinos. Após as leituras (nos dois locais onde ocorrem), Frank Jorge fará shows com composições de sua carreira solo e também canções da Graforréia Xilarmônica, como Amigo Punk.

No sábado (7), Dani Espíndola autografará a versão bilíngue do livro de poesia Elvira Virgínia no estande da embaixada do Brasil da Feira Internacional do Livro de Buenos Aires - dos maiores eventos literários do mundo. No dia seguinte, haverá nova sessão de autógrafos, dessa vez promovida pelas Miríficas Ediciones, editora argentina responsável pelo lançamento da obra em português e espanhol. Na terça (10), Dani participa de uma conversa com escritoras na Sala de Diversidade e Cultura da Feira de Buenos Aires.

A dupla comenta que os poemas de Dani Espíndola, com ênfase no universo feminino, chamaram a atenção das profissionais da Mirífica Ediciones, que conta com uma equipe formada por mulheres e tem se dedicado a publicar livros de escritoras com o objetivo de ampliar o protagonismo feminino no mercado editorial latino-americano. Dani Espíndola é a primeira brasileira a fazer parte do projeto.

A versão bilíngue de Elvira Virgínia está disponível no site da editora em formato físico e digital. Os brasileiros interessados em adquirir a obra podem solicitar pelo site da empresa (https://edicionesmirificas.empretienda.com.ar/). Além disso, o livro está disponível para venda nas livrarias Bylpli, LG Literario e La Libre, em Buenos Aires, capital, e na livraria Tithonus, que abrirá em breve em Rosário, maior cidade da província de Santa Fé.

Frank Jorge e Dani Espíndola ainda permanecerão na Argentina até 14 de maio. Na sequência, em 17 de junho, o casal promove o sarau Todas as Cores de Elvira Virgínia no Rio de Janeiro, no espaço cultural Vizinha 123, no bairro de Botafogo. No dia 18 de junho, Frank Jorge ainda faz show no Partisans Club, no bairro Pinheiros, em São Paulo.