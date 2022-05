Áries: A conjunção favorece renovar os planos na vida financeira, usando possíveis talentos financeiros como negociador. Soluções não convencionais são as melhores.

Touro: Você pode viver experiências pessoais intensas, extraordinárias e reveladoras. Por outro lado, sua atitude tende à imprudência, rebeldia e autoritarismo dissimulado.

Gêmeos: A conjunção torna o dia fecundo para a prática da meditação. Sua mente rompe com as estruturas do ego, saltando então para a percepção de outras dimensões.

Câncer: A conjunção indica encontros importantes, com amigos, conselheiros ou padrinhos, assim como encontros amorosos. É fácil encantar-se com pessoas poderosas.

Leão: A conjunção indica fortes anseios idealistas, que pedem por mais realização no trabalho. As estrelas indicam que pode mesmo conseguir algo nessa direção.

Virgem: O brilho de seus pensamentos tende a atrair a atenção e polarizar as ações. É tempo de utilizar bem uma de sua capacidade de visualização e de imaginação dirigida.

Libra: A conjunção indica que algo pode se desligar de sua vida. Com isso, outras possibilidades surgem e uma súbita transformação leva a outras dimensões.

Escorpião: A conjunção indica encontrar-se com alguém muito especial, ou viver um momento fascinante nas relações pessoais. O impacto poderá tirá-lo do comodismo.

Sagitário: Dia de novidades no trabalho. Surpresas são positivas, mas é preciso se adequar a situações que mudam inesperadamente. Não é hora de repetir o de sempre.

Capricórnio: A conjunção simboliza a expressão dos sentimentos amorosos, rompendo as barreiras que estejam no caminho. Isso não acontece por si, é preciso trabalhar.

Aquário: Dia de revelações inesperadas, em sua maioria positivas, nas relações familiares. Mas você tende a persistir em linhas de conduta imprudentes.

Peixes: Momento de experimentar o que nem sequer imaginou aprender. Um dia para ir a lugares novos. A comunicação e o contato humano estão em revolução.