Três décadas de comédia norte-americana no Cine Farol Santander

Durante o mês de maio, o Cine Farol Santander apresenta um panorama da comédia estadunidense com uma seleção de filmes de humor que marcaram as décadas de 1970, 1980 e 1990! A programação ocorre entre os dias 03 de maio e 01 de junho e conta com obras de cineastas como Mel Brooks, John Landis e Martin Scorsese.

A entrada para as sessões está incluída no ingresso único de visitação ao Cine Farol Santander, que tem custo de R$15 (inteira) e R$7,50 (meia), e dão acesso à todas atrações e experiências do Farol Santander POA.

Confira abaixo a grade horária e informações dos primeiros filmes exibidos na mostra:

03/05

15h O Jovem Frankenstein

17h30 Clube dos Cafajestes

04/05

15h O Jovem Frankenstein

17h30 Clube dos Cafajestes

05/05

15h 1941 - Uma Guerra Muito Louca

17h30 Rock'n'Roll High School

06/05

15h 1941 - Uma Guerra Muito Louca

17h30 Rock'n'Roll High School

07/05

15h 1941 - Uma Guerra Muito Louca

17h30 Rock'n'Roll High School

08/05

15h Apertem os Cintos... o Piloto Sumiu!

17h30 Clube dos Pilantras

10/05

15h Apertem os Cintos... o Piloto Sumiu!

17h30 Clube dos Pilantras

11/05

15h Apertem os Cintos... o Piloto Sumiu!

17h30 Clube dos Pilantras

12/05

15h Férias Frustradas

17h30 Os Caça-Fantasmas

13/05

15h Férias Frustradas

17h30 Os Caça-Fantasmas

14/05

15h Férias Frustradas

17h30 Os Caça-Fantasmas

15/05

15h Depois de Horas

17h30 As Amazonas na Lua

17/05

15h Depois de Horas

17h30 As Amazonas na Lua

18/05

15h Depois de Horas

17h30 As Amazonas na Lua

19/05

15h Um Peixe Chamado Wanda

17h30 Corra que a Polícia Vem Aí

20/05

15h Um Peixe Chamado Wanda

17h30 Corra que a Polícia Vem Aí

21/05

15h Um Peixe Chamado Wanda

17h30 Corra que a Polícia Vem Aí

22/03

15h Quero Ser Grande

17h30 Cegos, Surdos e Loucos

24/05

15h Quero Ser Grande

17h30 Cegos, Surdos e Loucos

25/05

15h Quero Ser Grande

17h30 Cegos, Surdos e Loucos

26/05

15h Quanto Mais Idiota Melhor

17h30 Feitiço do Tempo

27/05

15h Quanto Mais Idiota Melhor

17h30 Feitiço do Tempo

28/05

15h Quanto Mais Idiota Melhor

17h30 Feitiço do Tempo

29/05

15h Top Gang - Ases Muito Loucos

17h30 É Pura Sorte

31/05

15h Top Gang - Ases Muito Loucos

17h30 É Pura Sorte

01/06

15h Top Gang - Ases Muito Loucos

17h30 É Pura Sorte

O Jovem Frankenstein, de Mel Brooks

O Dr. Frederick Frankenstein viaja à Transilvânia para reivindicar a herança prevista no testamento de seu avô. Ao chegar ao local, e se deparar com vários personagens excêntricos e esquisitos, ele começará uma grande aventura.

1974, Comédia, 106 min, Classificação Indicativa: Livre.

Clube dos Cafajestes, de John Landis

Larry e Kent são calouros na faculdade e sonham entrar para uma fraternidade. Após não conseguirem entrar para a Omega eles resolvem tentar a Delta, que tem a fama de ser a pior fraternidade do campus. Larry e Kent logo são aceitos na fraternidade e passam a viver uma vida regada à viagens, piadas e festas de pijama. Só que o reitor da faculdade está decidido a expulsar a Delta do campus contando com a ajuda dos integrantes da Omega.

1978, Comédia, 109 min, Classificação Indicativa: 14 anos.

1941 - Uma Guerra Muito Louca, Steven Spielberg

Após o ataque japonês a Pearl Harbor, os residentes da Califórnia entram em pânico com medo de serem o próximo alvo. Entre eles estão Wild Bill Kelso, um piloto louco da Guarda Nacional; o Sargento Frank Tree, um patriota, comandante do grupo de tanque; Ward Douglas, um civil com vontade de ajudar a guerra americana a qualquer esforço e custo e o Major General Joseph W. Stilwell, que tenta duramente manter a sanidade no meio do caos.

1979, Comédia, Guerra, 118 min, Classificação Indicativa: 12 anos.

Rock'n'Roll High School, de Allan Arkush

Riff Randall é conhecida como a maior fã de Ramones da Vince Lombardi High School. Ela fica na fila por três dias para comprar os ingressos para ver o Ramones, esperando encontrar-se com Joey e poder dar-lhe uma canção que escreveu para a banda: "Rock N' Roll High School". Os Ramones em troca ajudam Riff a salvar o seu colégio, criando várias passagens hilariantes.

1979, Comédia, 93 min, Classificação Indicativa: 12 anos.

Apertem os Cintos... o Piloto Sumiu!, de David Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker

Um piloto com medo de voar e com problema de alcoolismo segue sua ex-namorada em um voo e precisa assumir o controle da aeronave quando a tripulação passa mal devido a uma forte intoxicação alimentar.

1980, Comédia, 88 min, Classificação Indicativa: Livre.

Clube dos Pilantras, de Harold Ramis

O adolescente Danny trabalha em um clube de golfe infestado de esnobes. Na tentativa de ganhar votos para receber uma bolsa universitária reservada para carregador de tacos, ele se oferece para trabalhar para um membro do clube bastante influente.

1980, Comédia, 98 min, Classificação Indicativa: 16 anos.

Férias Frustradas, de Harold Ramis

A família Griswold está de férias e resolve ir para um parque temático na Califórnia. O pai Clark, sua esposa Ellen, e os filhos Audrey e Rusty pegam a longa estrada de Chicago até a Costa Oeste. No meio do caminho, encontram com o primo Eddie e a tia Edna e acabam tendo que levá-la para Phoenix. Até os Griswold chegarem ao parque muitas confusões vão acontecer.

1983, Comédia, 98 min, Classificação Indicativa: 16 anos.

Os Caça-Fantasmas, de Ivan Reitman

Uma equipe de cientistas, Dr. Egon, Dr. Ray e Dr. Peter, perde o emprego em uma universidade de Nova York. Eles decidem, então, se tornar caçadores de fantasmas e travar uma batalha de alta tecnologia com o sobrenatural por dinheiro. Com isso, se deparam com uma porta de entrada para outra dimensão que lançará o mal sobre a cidade. Os caça-fantasmas precisam agora salvar Nova York da destruição total.

1984, Comédiam, Fantasia, 105 min, Classificação Indicativa: Livre.

Depois de Horas, de Martin Scorsese

Paul Hackett, um operador de computadores em Manhattan, odeia seu trabalho tanto quanto sua solitária vida particular. Cansado da monotonia, ele decide visitar um café, onde conhece a encantadora Marcy. Mais tarde, Paul decide encontrar Marcy na casa de uma amiga da moça, no SoHo, e precisa enfrentar uma sequência de eventos inesperados, embaraçosos e até perigosos.

1985, Comédia, 97 min, Classificação Indicativa: 16 anos.

As Amazonas na Lua, de Peter Horton, John Landis, Robert K. Weiss, Carl Gottlieb, Joe Dante

Cinco diretores assinam este filme de esquetes que ridiculariza desde relações amorosas até comerciais de TV, com destaque para uma sátira aos filmes de ficção científica passados na Lua.

1987, Comédia, Ficção-científica, 85 min, Classificação Indicativa: 16 anos.

Um Peixe Chamado Wanda, de Charles Crichton

O ladrão britânico George Thomason e seu assessor Ken Pile trazem dois americanos arrogantes, a golpista Wanda Gerschwitz e o especialista em armas Otto West, para um super-roubo de diamantes. Quando o plano dá errado, Wanda tenta seduzir Archie Leach para descobrir onde George escondeu os diamantes. Enquanto isso, Ken repetidamente tenta matar uma idosa que testemunhou o roubo.

1988, Comédia, Crime, 108 min, Classificação Indicativa: 12 anos.