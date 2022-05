Com quatro faixas inéditas, projeto shaun põe no ar primeiro EP autoral

Misturando diferentes estilos e explorando assuntos diversos, João Carneiro, fundador do projeto shaun, deu vida ao primeiro EP autoral do grupo. Atraso marcado, lançado na última semana, traz quatro faixas que, apesar de transitarem por diferentes núcleos temáticos, possuem como ponto comum o universo no qual o artista está inserido: é o retrato de uma vida jovem e moderna cheia de sonhos e ambições. As canções já estão disponíveis nas principais plataformas digitais e os os correspondentes lyric videos também estão liberados para acesso no YouTube.

Inicialmente um trabalho muito mais individual do que de grupo, o projeto shaun nasceu durante um limbo na carreira musical do idealizador, que participava da banda Bordines. Acompanhado agora dos músicos Lucas Juswiak, Arthur da Costa, Samuel Kirst, Bruno Neves, Eduardo Comerlato e Leonardo Braga, teve a ideia inicial do disco enquanto ainda trabalhava sozinho, em parceria com o produtor João Augusto Lopes, o Jojô.

"Tínhamos a preocupação de trazer para o EP faixas com temáticas diferentes que, de alguma maneira, estivessem conectadas em algum ponto. São composições que pincelam a bolha na qual eu estou inserido. Não digo isso de maneira pejorativa, mas sim de forma realista. É o contexto que eu experiencio, seja por vivências minhas ou daqueles que me rodeiam."

Atraso marcado, que dá título ao álbum, discorre sobre a hiperinformação na era digital e sobre a pressão de seguirmos determinados padrões estabelecidos nas redes. Amnesia Haze, por sua vez, fala sobre passar um final de semana na praia com a pessoa amada. Ainda na temática do amor, Lábios de Gudang apresenta o assunto a partir de uma perspectiva diferente e inovadora. Já em Tatuagem, a mais introspectiva delas, o músico traz reflexões sobre ser jovem no Brasil de hoje em dia.

Marcadas por uma sonoridade que mistura diferentes referências, as faixas refletem quem Carneiro realmente é. "Acho muito difícil rotular a shaun em um único gênero porque eu sou um cara que ouve de tudo, e isso consequentemente aparece no meu trabalho. Posso ser um roqueiro em essência, mas também estou em contato constantemente com outros estilos. É muito mais legal ouvir um conteúdo que não é rotulado e estático. Como artista, quero conseguir explorar sempre o máximo possível dentro daquilo que tenho à disposição."