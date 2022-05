Celebrando quatro décadas de independência, Laura Finocchiaro faz show gratuito na Capital

Referência no cenário musical independente desde a década de 1980, a gaúcha Laura Finocchiaro - radicada em São Paulo - volta a Porto Alegre para celebrar seus 40 anos de carreira. Em show com entrada franca, que ocorre às 19h desta sexta-feira no Palco Lory F., localizado no 4º andar da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736), a cantora e compositora irá apresentar as músicas de seu novo álbum, Oxigênio. "É um disco eletrônico, só com a guitarra e voz acústica e um flautista que fez participação especial", resume Laura.

Lançado em novembro de 2021, este é o 17º disco autoral da artista, que teve grande influência de sua irmã mais velha Lorice Maria, rebatizada, no mundo do rock, como Lory F. "Ela me mostrava os festivais dos anos 1970, e através dela passei a escutar Mutantes, Beatles, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Rolling Stones até rock progressivo, como Pink Floyd", recorda Laura.

No trabalho atual, ela apresenta 11 faixas, nas quais assina a composição, arranjos, produção eletrônica das bases, gravação de todos os instrumentos e voz. O disco, feito na residência de Laura durante o isolamento pandêmico, contou com letras feitas por jornalistas - entre os quais a parceira da cantora, Maria Esperidião. "João Luiz Vieira, jornalista, sexólogo e dramaturgo, fez a letra da música Vírus, um punk rock eletrônico, que fala da pandemia, de Bolsonaro e também do lockdown", exemplifica. "Esta é a primeira faixa do disco, e teve ainda a participação do músico João Paraíba, que colaborou nos grooves."

A segunda faixa, intitulada Da paz, foi escrita por Maria Esperidião. "Ela fez a letra em homenagem à irmã, que faleceu antes da Covid-19, mas eu também vejo esta música como o retrato do sistema que mata as pessoas e é hipócrita, do vazio (existencial) que mata". Já o jornalista Flávio Paiva inspirou a composição de Asfixia. "Eu fiz a música em cima de um conto dele com este nome - que fala do medo do início da pandemia e desta coisa da gente ter que ficar em casa e usar máscara para sair na rua."

A cantora explica que fez questão de retratar o período pandêmico, e ressalta sua preocupação com o fato de que "as pessoas estão praticamente esquecendo das 700 mil vidas perdidas por conta da negligência do governo em relação à vacina". "Trago isso não para pesar o ambiente, mas para refletir e seguir adiante com consciência. Temos que estar despertos, e não agir como zumbis consumidores de um mundinho materialista", considera.

O novo álbum ainda homenageia todas as mulheres do mundo em Amora, que conta a história de "uma guerreira que sai de uma família pobre e enfrenta tudo para realizar o seu sonho". Laura ainda canta, com Patrícia Mellodi e Aninha Martins, Minas Sonoras (escrita por esta última), que fala da necessidade de "somar forças para melhorar o mundo".

Outra faixa se chama Trans, e fala da LGBTfobia. Ela reaparece no final do álbum, em versão playback, "para que possa ser usada por alguém trans em um show". Oxigênio também traz a faixa Chapéu, uma das parcerias com Leca Machado. "Esta é de 1992 e eu regravei agora, porque era inédita. Fala da necessidade da gente se impor, para afirmar nossa personalidade."

Laura fez sua estreia como autora e cantora em 1982, com o show Minha Grande Paciência, ser Gente. Em 1983, ela se estabelece em São Paulo. Com centenas de shows em mais de 40 anos de palco, Laura Finocchiaro soma composições próprias e em parcerias com Cazuza, Tom Zé, Caio Fernando Abreu, Jorge Salomão e Vitor Martins, além de ter faixas gravadas por nomes como Ney Matogrosso, Edson Cordeiro e Vange Leonel.

Diretora da empresa Sorte Produções, a artista também produziu trilhas sonoras originais para televisão, cinema e teatro, e assinou a direção e produção musical do programa TV Colosso, entre 1993 e 1995. "Aquele momento foi importante para mim, pois estava sofrendo com a morte da minha irmã, Lory, e aquele trabalho me fez buscar um novo ânimo", recorda.

Depois de tanta jornada, Laura considera que o recente álbum traz "oxigênio" também para sua carreira. "Este trabalho é um divisor de águas, porque não é fácil fazer um álbum com 11 faixas sozinha. Foi ali que botei todo meu conhecimento à prova, e deu certo", avalia. "Ser artista independente no Brasil é uma forma de resistência. Não há políticas públicas que nos contemplem."

No show desta sexta-feira, a cantora vai fazer um apanhado dos 40 anos de carreira, em uma espécie de festa que ainda apresentará canções de Lory F. com performance artística de Anette Naiman. O espetáculo também vai contar com as participações (nos vocais e em performances) das atrizes Deborah Finocchiaro (sua irmã caçula) e Eleonora Prado.